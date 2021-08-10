Страстно и соблазнительно: оголив животик, Екатерина Климова исполнила на столе танец бедрами

За жизнью звезды театр и кино Екатерины Климовой поклонники следят всегда с интересом и вниманием. 43-летняя красотка не только успешная и востребованная актриса, но и заботливая мать четверых наследников, которых воспитывает сама. Кроме того, Климова отличается позитивным характером и веселым нравом и часто любит повеселиться с подругами и запечатлеть все на камеру.

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На этот раз красотка Климова на полуночных посиделках дала волю страсти. Она взобралась на накрытый стол, уставленный горящими свечами, и в свете огней исполнила страстный и соблазнительный танец бедрами, плавно переходящий в танец живота – точеная талия то и дело обнажалась под укороченным джемпером.

Правда, не у всех подписчиков микроблога, посмотревших это видео, кадры вызвали восторг. В комментариях появились недоумение, критика, осуждение. Хотя онлайн-публика у звезды всегда отличалась корректностью.

«Ухлопалась» «По-любому утром проснувшись удалит», «Это перебор, мне кажется», «А порох-то еще остался», «Так и надо, умница и красавица. Надо уметь расслабляться, когда если не сейчас, делать то что хочется», «Прям почти от заката до рассвета, прям Сальма Хайек», «да молодец! ну отлично же! Лето, музыка, хорошее настроение, стол — все сошлось!», «Катя зажигалочка», — пишут люди.

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