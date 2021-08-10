«Не хочет, чтобы я худела»: располневшая экс-звезда «Дома-2» Ира Пинчук в бикини сверкнула гром-бедрами перед мужем

Недавно ставшая мамой Ирина Пинчук внушительно раздалась в объемах. Но оказалось, что возлюбленному она такой нравится больше.

26-летняя красавица-брюнетка Ирина Пинчук меньше месяца назад впервые стала мамой. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» родила мужу Араю Чобаняну сына. На память об «интересном положении» у девушки остались лишние сантиметры и объемы, о чем она сильно переживает. Однако, выяснилось, мужа как раз все устраивает.

Ира и Арай отправились на пляж позагорать. Девушка надела модное бикини с лифом бандо и утрированно высокими трусами и позировала мужу, демонстрируя внушительные гром-бедра.

«Латиноамериканка на пляже. Посмотрите на нее! Миссии Грация, мне очень нравится. Очень красиво, сексуально!», — расхваливая жену, приговаривал Чобанян за кадром.

Но Ирина не согласна с мужем и поспешила заметить: «Бедра во! – два метра». Девушка предпринимает попытки вернуться к своему прежнему весу и формам, но после родов прошло очень мало времени. За беременность красотка поправилась большее чем на 30 килограммов.

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