Невестка Орбакайте в бикини-«шторках», как у Каменских, похвасталась загорелой фигурой

Лето неумолимо близится к финалу, и звезды спешат успеть как следует отдохнуть перед новым концертным сезоном. Накануне в Египет улетела семья Натальи Подольской, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым наслаждаются отпуском на Миконосе, певица Клава Кока восстанавливает силы у подножья Казбека в Грузии.

Продолжается отпуск и у старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Музыкант улетел на Кипр с молодой красавицей-женой Аленой. Невестка Орбакайте ежедневно дразнит фолловеров в своем микроблоге кадрами с отдыха и на этот раз сняла себя в бикини с лифом-«шторкой» у бассейна.

Девушка энергично подвигалась перед камерой, хвастаясь идеальной фигурой с кипрским загаром. Кстати, точно такой же купальник есть у певицы Насти Каменских. Украинская дива недавно отдыхала в Хорватии и позировала на яхте в алом бикини с лифом-«шторкой».

Смотрите также