«Каждый вопрос причиняет боль»: 43-летняя Ольга Орлова высказалась о еще одном ребенке

43-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в настоящее время является ведущей телепроекта «Дом-2». По долгу службы ей выпало давать советы не только на «лобном» месте, но и у себя в микроблоге. Подписчики часто спрашивают у красотки, как им поступить, просят пожелать удачи, задают вопросы. Иногда переходят на личные моменты, связанные с закулисьем публичности.

Орлова назвала «самые дебильные» вопросы, от которых, как минимум, недоумевает, когда получает их. И на сей раз она не сдержалась и довольно эмоционально отреагировала на очередную порцию любопытства от фолловера о том, когда у нее будет еще один ребенок.

«С детьми сложнее. Давайте учиться быть тактичными! Ведь не у всех (как у вас, уважаемый автор вопроса) получается выстреливать детьми. У многих есть трудности с этим. И каждый вопрос причиняет как минимум боль», — написала звезда.

Напомним, что у певицы есть 20-летний сын Артем от брака с бизнесменом Александром Кармановым. Звездная мама очень гордится им и часто подчеркивает, что это самый важный мужчина в ее жизни.

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