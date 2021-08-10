«Со мной че за бегемот идет?»: Дмитрий Тарасов показал беременную Костенко в розовом кроп-топе и мини-шортиках

В семье экс-мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова, грядет радостное событие. Нынешняя возлюбленная спортсмена, модель Анастасия Костенко, беременна третьим ребенком. Известно, что это будет мальчик, и даже будущее имя малыша Тарасов не так давно рассекретил.
Футболист у себя в микроблоге рассказал, что повез беременную жену на процедуры в клинику. «Выехали с моей принцесской на плановой УЗИ, я сегодня в роли водителя, короче», — рассказал Тарасов про цель выезда.
Дмитрий решил запечатлеть в этот день едва ли не каждый свой шаг во время поездки. И навел камеру на жену. «Мы приехали. Со мной че за бегемот идет такой? А, не, это фламинго сегодня. Розовый фламинго, красиво», — прокомментировал внешний вид своей жены спортсмен.
Анастасия Костенко с округлившимся животиком мило поулыбалась мужу в камеру и, кажется, не обиделась на его шутку. Красотка счастлива с ним в браке и всегда мечтала подарить ему как можно больше детей.