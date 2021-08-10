Прыжок с яхты: Юлия Ефимова, сверкнув упругими прелестями в бикини, красиво ушла под воду

Находящаяся на отдыхе в Волгодонске звезда спорта Юлия Ефимова радует многочисленную армию поклонников кадрами из отпуска. Пловчиха уже запечатлелась в разных ракурсах на фоне Дона, а теперь решила искупаться.

Ефимова запечатлела на видео свой красивый прыжок с яхты в воду. Эффектно сверкнув упругими прелестями фигуры в бикини, спортсменка профессионально ушла под воду. Эпизод с реки красотка опубликовала у себя в микроблоге, и подписчикам он очень понравился.

«Юлия вы самая классная», «Красотка», «Плыви, Юля, плыви», «Волшебная», «Очень красивая», «Вы красивы и совершенны!», «Русалка уплыла в водное царство!», «Фигура и внешность красивая! Попа то же понравилась!», «В этом видео все прекрасно», — пишут фолловеры.

Отметим, что шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр 2012 и 2016, 29-летняя Юлия Ефимова выступала на Олимпиаде в Токио, откуда и прилетела в Волгодонск на отдых. На Играх-2020 девушка заняла пятое место.

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