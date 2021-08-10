МакSим: поп-принцесса, победившая болезнь
Видео
Модные цвета на осень 2021 года: мнение стилиста
Видео

«Очень волновались»: Вера Брежнева обратилась к вышедшей из комы певице МакSим

Исполнительница хитов «Трудный возраст» и «Мой рай» обратилась к поклонникам лично.

«Очень волновались»: Вера Брежнева обратилась к вышедшей из комы певице МакSим
МакSим. Фото: Global Look Press

Спустя полтора месяцы искусственной комы певица МакSим пришла в себя. И одна радостная новость сменилась другой – звезду перевели в обычную палату, а чуть позже на связь со своими поклонниками артистка вышла лично. Она написала в своем микроблоге:

«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — выразила надежду звезда.

Новость обрадовала не только миллионы фанатов, которые переживали за свою любимицу. Отреагировали на благоприятное развитие событий и селебрити.

Среди знаменитых неравнодушных людей оказалась певица Вера Брежнева. Хоть звезда и находится в отпуске заграницей, но она следила за состоянием МакSим и, когда та появилась в Instagram, обратилась к ней:

Вера Брежнева обратилась к вышедшей из комы певице МакSим
Вера Брежнева обратилась к вышедшей из комы певице МакSим. Фото: instagram.com/ververa/

«Очень радостная новость! Ура! Желаю правильно восстановиться и набраться сил, МакSим. Мы очень волновались», — написала звезда.

Смотрите также

Тэги

Вера БрежневаМакSимМакSим здоровьеМакSим новостиНовости googleПевица МакSимПевица МакSим последние новости