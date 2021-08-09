Ходченкова сексуально обваляла коленки в песке, прогулявшись по пляжу в платье-комбинации с кружевом

Светлана Ходченкова в этом году решила провести свой отпуск на Мальдивах. Естественно, не обошлось без снимков знаменитой блондинки в бикини в ее Instagram. Как всегда, звезда старалась не просто красиво показать свою фигуру, но придать фотографиям определенный смысл и художественную ценность.

Порадовала артистка своих поклонников и другими кадрами с оттенком эротизма. Ходченкова запечатлелась на пляже в черном платье-комбинации с кружевом, скинув с ног сандалии и распустив волосы. При этом коленки Светланы оказались в песке. Фотография вызвала шквал эмоций у фолловеров артистки.

«В вас столько женской энергии, кокетливой сексуальности, игривости. Это встречается у исключительных женщин. У вас сумасшедшая притягательная энергетика! Манящая!», «Света, ты супер!», «Чудесная! Хорошего отдыха!», «Нереальная», «Волшебная», «Очень романтично! Светочка!», «Света, молодец. Красавица, умница, прекрасная актриса, великолепная карьера», — похвалили Ходченкову ее почитатели.

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