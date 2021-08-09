«Бери Тасю на подтанцовки»: Пелагея в белом платье макси появилась с подросшей дочкой на публике

Певица поделилась кадрами с отдыха. Она сводила наследницу на концерт, где девочка себя проявила.

Пелагея не скрывает, что ее отрадой является дочка Таисия. Певица еще во время съемок шоу «Голос» демонстрировала, с какой теплотой и любовью относится к детям. Сама она стала мамой, когда жила в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Но в прошлом году супруги развелись. Спортсмен видится с дочкой, но большую часть времени маленькая Таисия проводит с мамой. Она часто ее возит на море.

Недавно Пелагея отпраздновала свой день рождения. К слову, в 35 лет она может похвастаться стройной фигурой, которую любит подчеркивать женственными нарядами. На вечеринке была и ее дочка. Теперь артистка все чаще выводит ее в свет. 9 августа она поделилась кадрами, на которых Таисия повеселилась с ней на концерте. Музыкальная группа выступала на природе. Пелагея сидела на стуле в белом платье макси с черным узором. Она смеялась, наблюдая за наследницей.

Четырехлетняя девочка была в комбинезоне с алым узором. Она вышла в центр площадки и стала танцевать. Это умилило ее маму, а также других зрителей.

«Бери Тасю на подтанцовки, отработает не хуже Олега Гаркуши из «АукцЫона», — отметила дизайнер Катя Добрякова.

Поклонники тоже пришли в восторг от увиденного. Многие посчитали, что девочка пошла в маму не только красотой, но и пластичностью. «Будьте всегда такими же счастливыми», «Ох и Тася», «Вот это танец, покорила всех», «Пелагея, как вы похорошели», «Ну чудо ребенок», «Мне нравится этот задор», «У вас такой элегантный наряд, прям леди всегда», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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