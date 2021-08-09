По-домашнему: 50-летняя Кудрявцева показала, как отметила 3-летие дочки

В последнее время Лера Кудрявцева старается не устраивать шумные публичные вечеринки. Свой день рождения и сына Жана она и вовсе совместила, организовав у себя во дворе коттеджа вечер-барбекю для родственников и близких друзей. Именины дочки Маши ведущая тоже решила отпраздновать дома.

«Нам три!» — с гордостью сообщила Кудрявцева своим фолловерам.

В честь трехлетия дочери знаменитость заказала для нее и гостей не один, а сразу три торта: «Наполеон», «Птичье молоко» и печеночный. На стол Лера также поставила многочисленные закуски из морепродуктов: канапе, бутерброды, рулеты, роллы и суши.

Кудрявцева также показала один из подарков, который подарили Машеньке. Это оказалась кукла с впечатляющими навыками, которую преподнес крестный малышки — телеведущий Андрей Разыграев. Игрушка умеет спать, есть и ходить в туалет. Сама Машенька появилась на своем дне рождения в пышном платьице принцессы и явно была счастлива, что заслужила такого праздника.

Смотрите также