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По-домашнему: 50-летняя Кудрявцева показала, как отметила 3-летие дочки

Машенька смогла почувствовать себя настоящей королевой.

По-домашнему: 50-летняя Кудрявцева показала, как отметила 3-летие дочки
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

В последнее время Лера Кудрявцева старается не устраивать шумные публичные вечеринки. Свой день рождения и сына Жана она и вовсе совместила, организовав у себя во дворе коттеджа вечер-барбекю для родственников и близких друзей. Именины дочки Маши ведущая тоже решила отпраздновать дома.

«Нам три!» — с гордостью сообщила Кудрявцева своим фолловерам.

В честь трехлетия дочери знаменитость заказала для нее и гостей не один, а сразу три торта: «Наполеон», «Птичье молоко» и печеночный. На стол Лера также поставила многочисленные закуски из морепродуктов: канапе, бутерброды, рулеты, роллы и суши.

Кудрявцева также показала один из подарков, который подарили Машеньке. Это оказалась кукла с впечатляющими навыками, которую преподнес крестный малышки — телеведущий Андрей Разыграев. Игрушка умеет спать, есть и ходить в туалет. Сама Машенька появилась на своем дне рождения в пышном платьице принцессы и явно была счастлива, что заслужила такого праздника.

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