Люди меняются, но не все: Арзамасова показала, какой была в детстве

Елизавета Арзамасова уже совсем скоро вместе со статусами звезды кино и молодой жены получит еще и статус мамы. В ожидании рождения малыша от Ильи Авербуха актриса стала чаще обычного просматривать семейный фотоархив и делиться с поклонниками кадрами из него.

больше по теме Женственность в приоритете: Пелагея подчеркнула осиную талию ремнем на струящемся платье в пол В последнее время певица может похвастаться завидной фигурой.

Недавно Арзамасова показала себя на снимке с подругой еще дошколенком. Актриса рассказала, что училась со своей приятельницей в подготовительном классе, а потом во французской школе. И так — до 11 класса вместе. На снимке она появляется в двумя косами, как ее героиня сериала «Папины дочки» Галина Сергеевна.

Как оказалось, в школе Лиза Арзамасова тоже не захотела расставаться с косами, это показывает новый кадр в личном блоге знаменитости. Многие фолловеры сравнили жену фигуриста не только с ее экранной героиней, но и с ней взрослой, посчитав, что их любимица не сильно изменилась с годами.

«А глаза-то не изменились», «Очень похожа здесь на Галину Сергеевну», «Вы с годами не меняетесь», «Не меняетесь! Вы замечательная!», «Умная Галина Сергеевна», «Елизавета, не меняетесь. Вы остались такой же милой и очень красивой», — написали в комментариях фолловеры Арзамасовой.

Смотрите также