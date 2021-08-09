Женственность в приоритете: Пелагея подчеркнула осиную талию ремнем на струящемся платье в пол

Певица Пелагея, как и многие другие звезды, после развода только похорошела. После расставания с хоккеистом Иваном Телегиным артистка не стала опускать руки, а активно взялась за карьеру и совершенствование своей внешности. Звезда регулярно индивидуально занимается с тренером. Как результат – она заметно похудела и похорошела, а ее талия стала просто осиной.

Артистка, пропагандирующая традиционные ценности, деликатно демонстрирует свою хрупкую фигуру. Но даже в платье в пол с широкими рукавами, которое она показала в личном блоге, ее силуэт хорошо виден. Тем более звезда умело подчеркнула тонкую талию ремнем и руками, которыми она обхватила себя по бокам.

«Как красиво, браво!», «Полюшка, вы самая лучшая», «Красавица», «Прекрасно выглядите», — похвалили свою любимицу фолловеры.

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