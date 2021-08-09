«Уже завтра начнутся съемки»: Бузова в наряде Jordan появилась в студии шоу «Х-Фактор» в Минске

Телеведущая призналась, что волнуется, так как ей доверили быть наставницей в проекте.

Ольга Бузова любит удивлять публику. В этом году в ее жизни произошло много перемен. Она не только рассталась с Давидом Манукяном, но и перестала вести шоу «Дом-2». При этом телеведущая впервые выступила на сцене МХАТа, так как теперь играет в одном из спектаклей. Этим летом она успела съездить в Африку на съемки нового проекта и отдохнуть в Греции. А 9 августа звезда снова отправилась в поездку.

С утра Ольга запечатлелась в алых широких брюках и футболке. Кепка с принтом и массивные украшения дополнили ее образ в стиле хип-хоп-исполнителей. Она поехала в аэропорт.

«Видали? Это наше все, мелочей не бывает. Новенькие Jordan, новенькие джорданы-брючки, футболочка, колечко, кепочка. Выезжаю в аэропорт», — заявила артистка.

Оказалось, что Бузова приехала в Минск на съемки шоу «Х-Фактор». Ранее стало известно, что ее выбрали наставницей в этот проект. Такой новости телеведущая была очень рада. Сразу после перелета она направилась в студию, где скоро стартуют съемки.

«Ну что? С корабля на бал! Уже завтра начнутся съемки „Х-Фактор“. Мне сразу важно приехать на площадку, со всеми познакомится, всех увидеть. Начинается интересная часть моей жизни», — поделилась Ольга. «Минск! Я на месте! Прилетела к вам, и привезла с собой океан любви. Уже с завтрашнего дня начинаются съемка самого масштабного проекта на вашем телевидении — „Х-Фактор“. Приятно быть единственной наставницей в первом сезоне. Очень волнуюсь. Мне крайне важна поддержка всей Беларуси», — добавила звезда.

Поклонники поддержали телеведущую и пожелали ей удачи. Многие восхитились ее трудолюбием, так как она успевает сниматься для разных проектов, давать концерты и участвовать в фотосессиях.

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