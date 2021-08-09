«Как каравелла»: Бузова в тыквенном бикини развернулась пополневшим «бортом» на камеру

Ольгу Бузову долго упрекали в излишней худобе. И даже ее экс-бойфренд Дава однажды высказал, что ей надо бы поправиться. Но певица похудела еще больше. Во-первых, этому способствовали изнурительные тренировки для шоу «Ледниковый период», с которых артистку порой просто выгоняли, чтобы она отдохнула. А во-вторых, расставание с возлюбленным.

После разлуки, Ольга Бузова даже легла в оздоровительный центр, чтобы поправить здоровье и немного поправиться. Оттуда актриса вела прямые эфиры, во время которых жаловалась, что может впихнуть в себя только травяной чай, а ночами фактически не спит.

Однако жизнь идет, а старые раны забываются. Сейчас Ольга Бузова выглядит абсолютно счастливой и жизнерадостной, а ее фигура после поездки в Африку, а затем и в Грецию выглядит гораздо более взбитой, чем несколько месяцев назад.

В личном блоге Ольга показала свою фигуру во всей красе, позируя на камеру в бикини яркого тыквенного цвета в неоновом оттенке, разворачиваясь в разные стороны. Фоновой музыкой Бузова выбрала песню Максима Леонидова «Девочка-виденье» со словами: «Она прошла, как каравелла по зеленым волнам».

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