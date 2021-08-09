«Трусы в облипку и пирожком к народу!»: Рудова в тугих стрингах-невидимках выпятила «свою сдобу»

Не всем эротичный снимок актрисы из сериала «Универ. Новая общага» пришелся по вкусу. Многим показалось, что с таким же успехом звезда могла бы и вовсе позировать нагишом.

Наталья Рудова привыкла к пестрым и цветастым комплиментам. Особенно, когда звездная блондинка делится в Instagram серией «горячих» пляжных снимков. На одном из таких «сочны» кадров актриса из сериала «Универ. Новая общага» позировала на яхте, сексуально выпятив свою пятую точку. При этом «наливной поплавок» блондинка обтянула трусиками-невидимками бежевого оттенка на веревочках. Многих возмутило, что Наталья повернулась к народу своим «массивным якорем».

«Трусы в облипку и пирожком к народу!», «Стринги меж булочек не трут?», «Что за дива такая?! Какие спелые ягодички», «Скромнее надо быть», «Как же надоели эти пятые точки», «Стринги напялила и булки напоказ», «Разврат кругом один», «Мда! А что другого купальника не было? Зачем так оголяться», «Она еще и присела, чтобы поплавок стал массивнее?», «Украдут к султану! Будет знать», «Вильнула своими булочками», «Такая тонкая талия и мощные бедра», «Опять свою сдобу показывает», — написали фолловеры.

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