«Достойно восхищения и уважения!»: Повереннова в бикини доказала, что в 49 можно иметь фигуру подростка

Актриса не собирается сдавать свои позиции и переходить в категорию «женщин в возрасте».

Знаменитую фразу героини фильма «Москва слезам не верит» «После 40 жизнь только начинается» актриса Дарья Повереннова с уверенностью может перефразировать на другой лад: «После 45 жизнь только начинается». А, может быть, и позже.

Будучи в отношениях с крупным бизнесменом Андреем Шароновым с 2012 года, в этом году она официально вышла за него замуж, после чего расцвела и похорошела еще больше. Сейчас она может похвастать модельной фигурой, которой обладает далеко не каждая юная девушка.

В личном блоге Дарья Повереннова показала несколько снимков в бикини, удивляя публику своей подтянутостью.

«Фигура девочки-подростка», «Стройняшка!», «Дарья, вы в потрясающей форме! Фарфоровая статуэтка, и не иначе!», «Дарья, у вас отличная фигура! Вы можете позволить себе более открытый купальник!», «Такая фигура и состояние кожи в таком возрасте говорят о большой работе и силе воли. Достойно восхищения и уважения!» — прокомментировали фолловеры Поверенновой.

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