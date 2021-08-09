«Крутейшая новость!»: как звезды отреагировали на первое заявление МакSим после комы

Певица МакSим, пролежав два месяца в коме, впервые самостоятельно рассказала о своем состоянии. В личном блоге звезда написала, что ее перевели из реанимации в обычную палату и она рада поблагодарить всех за заботу и переживания.

«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — сказала МакSим.

Пока врачи запретили ей выступать и путешествовать на самолете. А ее легкие требуют восстановления. «Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — поблагодарила певица.

Сразу же после появления поста в Сети, в ее блоге появилось множество комментариев от поклонников и коллег.

«Какая крутейшая новость! Ура! Восстанавливайся и будь с нами», — порадовался Стас Пьеха. «Быстрее восстанавливайся! Все непременно будет хорошо!» — прокомментировала Юлия Савичева. «Ты такая молодец, мы тебя все очень любим. Скорей набирайся сил», — откликнулась Анна Семенович. «Какая хорошая новость! Здоровья!» — сказал Иосиф Оганесян. «Слава Богу, скорейшего выздоровления», — пожелал Никита Малинин.

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