«Я снова с вами!»: МакSим написала первый пост в Instagram после выхода из комы

9 августа переведенная из реанимации певица МакSим написала свой первый пост в Instagram, спустя более чем месяц искусственной комы.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня», — высказалась Марина Абросимова.

38-летняя артистка призналась, что ей очень помогло то, что за меня переживало и молилось такое большое количество человек. По словам звезды, это вытащило ее с того света.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — добавила МакSим.

Певица отметила, что дышит еще с трудом, и выступления на сцене ей на какой-то период будут запрещены, он она благодарна врачам, богу и поклонникам за то, что продолжает жить.

Напомним, 19 июня звезду ввели в искусственную кому, так как она не могла самостоятельно дышать без аппарата ИВЛ. Лишь в конце июля появились новости о том, что пациентка приходит в сознание.

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