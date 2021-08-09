«Складки над трусишками?»: Подольская в крошечном бикини шокировала неидеальным «вздутым» животом

Певица не видит ничего предосудительного в своих пикантных пляжных снимках и фигуре, которая далека от совершенства.

Наталья Подольская после второй беременности достаточно быстро привела тело в былую форму, однако, поп-диве есть над чем работать. К примеру, многие поклонники обратили внимание на то, что некогда плоский животик звезды стал более округлым и даже «вздутым». То ли певица хорошо покушала перед пляжем, то ли не успела согнать лишние килограммы. Зато жена музыканта Владимира Преснякова-младшего не стесняется своих пышных форм и неидеальной фигуры со складочками на животике. Да и фотошопом выпускница «Фабрики звезд» пользоваться не стала. Такое «бодипозитивное» фото артистки многим пришлось по вкусу.

«Ой! А что это у вас такое? Растяжки??», «Как-будто опять ребеночка ждете», «Если бы не маленький сынишка на руках подумали бы, что снова в положении», «Идеальная фигурка», «Мда! Секс покинул чат», «Сразу видно, что без фотошопа», «Складки над трусишками?», «Вздутие какое-то! Животик аж бугрится», «Постойте в планке, прекрасно укрепляет мышцы пресса», «Ножки стройные, а вот животик… Надо бы похудеть», — пишут фолловеры.

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