«Очень тяжелый период был»: Покровская рассказала о смерти пятнадцатилетней внучки

Как отметила тренер, не дай Бог кому-то пережить в этой жизни подобное.

Тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская в беседе с Василием Коновым на YouTube-канале KonOff рассказала о смерти своей пятнадцатилетней внучки Лизы, у которой была диагностирована опухоль головного мозга.

«Внучка болела сильно, это тоже повлияло на скорою кончину мужа, он переживал. Через год умерла Лиза. Очень тяжелый период был, но слава Богу, пережито. Не приведи Господь столкнуться кому-то с подобным. Все должны быть здоровые и веселые».

Татьяна Покровская

Как отметила Татьяна Покровская, ее внучка чувствовала скорый уход из жизни. Она настаивала, чтобы мать подарила ей братика или сестренку. В момент смерти Лизы мама девушки как раз была беременна. По словам Покровской, она не может себя назвать хорошей бабушкой. Опыта нахождения с внуками у нее мало. При этом она заметила, что редко видится с дочкой, которая поселилась в Бразилии.

Напомним, что Татьяна Покровская – вице-президент федерации синхронного плавания России. Она подготовила огромное количество олимпийских чемпионов.

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