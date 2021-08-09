«Страх брошенной содержанки»: отец Макеевой назвал «иждивенкой» и «брошенкой» бывшую жену своего нового зятя

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили три месяца супружеской жизни. После свадьбы звезда театра и кино отметила, что не будет ничего говорить в адрес бывшей жены своего нового мужа. Хотя в последнее время женщины активно враждовали в Сети, публикуя переписки и комментарии. И если Анастасия свое слово держит, то Светлана решила показать некоторые моменты. В своем Instagram она опубликовала скриншоты комментариев отца Макеевой – Василия Васильевича.

«Испытывает только страх брошенной содержанки. Хочет известности, хоть и на ровном месте. Брошенка обратилась в суд. Это иждивенка, которая не знает, что такое трудится, а родители обязаны содержать детей в равной степени», — комментировал публикации Василий Макеев.

Напомним, Светлана Малькова с тремя детьми осталась жить в Словении. Она утверждает, что бывший муж не платит алименты, а заседания суда постоянно переносят.

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