«В начале истории она была «деревня»: Татьяна Кравченко рассказала о своей героине в «Сватах»

Как отметила актриса, если большая страна, то и женщина должна быть большая.

Актриса Татьяна Кравченко в Instagram на фанатской страничке звезд сериала «Сваты» рассказала о своей роли Валюхи в сериале «Сваты».

«Валюха, простая женщина из деревни, любящая своих внуков. Если большая страна, большие просторы, то и женщина должна быть большая. В начале нашей истории она была «деревня». Глядишь, там она уже и бизнесом занимается. Немножко вид и образ уже меняем. Исходя из ее характера — характера Валюхи. Мне так нравится моя Валюха, что я бы ее играла и играла».

Татьяна Кравченко

«Очень нравится сериал. Пересматриваю и не надоедает», «Этот сериал можно смотреть бесконечно. Но он все равно остается лучшим за последние годы», «Какой легкий фильм. Знаешь каждую сцену, каждое слово и все равно не надоедает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» была отснята нынешним летом в Грузии. На экраны лента должна выйти в конце осени 2021 года.

Смотрите также: