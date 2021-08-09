«Ноги и так длинные, зачем удлинять?»: Волочкова в микрошортиках вернулась в Россию

Анастасия Волочкова вернулась из отпуска. Его экс-балерина провела в Греции. Кстати, там же дала понять, что снова не одна. Но подробностей пока не разглашает. По прилете в Россию Анастасия запечатлелась в аэропорту, в очередной раз блеснув своими природными данными.

«Это греческое путешествие было прекрасным! 18 дней волшебного отдыха пошли мне на благо. Спасибо всем, кто следил и посылал мне светлые и добрые эмоции», — написала Волочкова в своем Instagram.

Анастасия позировала в микрошортиках и своей любимой обуви на высокой подошве. Фанаты поспешили высказать свое мнение на этот счет.

«Пожалуйста, снимите эту обувь! Ноги и так длинные, зачем удлинять? Какой загар! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее оперная дива Мария Максакова рассказала, почему Волочкову уволили из Большого театра в 2003-м году. По ее мнению, внимания балерины добивался некий богатый человек, но Анастасия ему отказала.

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