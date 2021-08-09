«Так коротко стриглась в первом классе»: Тодоренко объяснила, почему впервые за 23 года сменила имидж

Телеведущая Регина Тодоренко объяснила, почему впервые за 23 года решила сменить имидж. Она состригла свои роскошные длинные волосы. Раньше на такие перемены она не решалась.

«Так коротко я стриглась только в первом классе. И то потому, что у меня завелись вши, которых сложно было вычесывать. Очень долго я ходила и боялась, если сменю прическу, меня никто не узнает, меня такую не полюбят». Регина Тодоренко

Как отметила Регина Тодоренко, в ней долгое время жили комплексы. Не так давно она съездила в гордом одиночестве в Дубай. Поездка вдохновила ее на принятие такого решения. Ей хватило буквально трех дней, чтобы привести в порядок не только мозги, но и волосы. С новой прической она себе очень даже нравится, сообщает «АиФ».

Напомним, что Регина Тодоренко замужем за музыкантом Владом Топаловым. У пары есть общий сын Майкл. Звезды не раз признавались, что они счастливы около друг друга. При этом не исключают, что в будущем у них появятся еще наследники.

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