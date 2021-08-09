В шортах выше колен: Дубцова в рубашке из хлопка вслед за Навкой подчеркнула стройные ноги

Выпускница «Фабрики звезд», как и олимпийская чемпионка в танцах на льду, проводит летние каникулы в Греции.

Ирина Дубцова проводит летние каникулы в Греции. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса выбрали этот курорт для отдыха. Так, к примеру, вместе со старшей дочкой Сашей Жулиной в этих же краях побывала и Татьяна Навка. В своем микроблоге выпускница «Фабрики звезд» публикует свежие кадры, во всей красе демонстрируя свою фигуру в мини. Дубцова примерила рубашку оверсайз из хлопка и тонкие шортики, сочетав образ с ультрамодными мюлями. При этом акцент поп-дива сделала на стройных ножках.

В мини-шортах на отдыхе в Греции щеголяет и другая красавица — 46-летняя Татьяна Навка. Олимпийская чемпионка в танцах на льду даже в отпуске не позволяет себе отлынивать от тренировок и разминок на свежем воздухе.

«Спорт — это жизнь! Да и вообще — хорошее настроение, стройная фигура, заряд энергии и хороший аппетит Народная мудрость глупости не посоветует!» — отметила фигуристка.

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