«А мы отдыхать»: Даня Милохин спустя долгое время помирился со своим старшим братом

Блогер и тиктокер Даня Милохин в сторис Instagram разместил ролик, на кадрах которого он находится в самолете. Вместе со своим старшим братом Ильей и другими членами семьи он отправился на отдых. Интересно, что Илья Милохин сидел не рядом с братом, а в другом ряду лайнера.

«А мы отдыхать», — весело сообщил своим поклонникам Даня Милохин.

Любопытно, что Илья Милохин в соцсетях пока не публикует совместные снимки с родственником. При этом он отмечал, что для него поездка за рубеж — первая в жизни.

Напомним, что братья не общались между собой на протяжении нескольких лет. Причина крылась в том, что Илья Милохин вслед за братом стал активно развивать свои соцсети. При этом он упоминал имя родственника.

Как со своей стороны отмечал Даня Милохин, брат просто хочет примазаться к его славе. Сам он не раз говорил, что брату необходимо найти свой непохожий на других путь творческого развития, а не копировать некоторые творческие темы своего родственника.

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