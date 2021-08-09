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«Случилось предательство»: Стеклов рассказал, как уходил от первой жены к дочери Захарова

Как отметил актер, сегодня говорить о том, правильно он поступил или нет бесполезно.

«Случилось предательство»: Стеклов рассказал, как уходил от первой жены к дочери Захарова
Владимир Стеклов. Фото: Globallookpress.com

Актер Владимир Стеклов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей первой жене Людмиле Мощенской. От этого брака на свет появилась их общая дочь Агриппина. Вместе они были 16 лет, но потом приняли решение развестись.

Людмила Мощенская
Людмила Мощенская. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Людмила на момент нашего знакомства была замужем. Пришлось ее отбить. Я приложил немало усилий для этого. Я в те годы зачитывался романом «Идиот». Меня просили вслух прочитать те или иные куски из романа. Я безобразничал. Стучался в ее окна в общаге. Так я ее и завоевывал. Я в те годы был в полете. Ее муж меня не смущал».

Владимир Стеклов

Как отметил актер, они в какой-то момент совместной жизни устали друг от друга. «Случилось предательство. Я ушел к другой женщине. Это данность. Говорить ошибся я или нет — бесполезно. Я это сделал. Я ушел к Александре Захаровой», — заявил Стеклов.

Напомним, что Владимир Стеклов – народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2001 году.

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