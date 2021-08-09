«Случилось предательство»: Стеклов рассказал, как уходил от первой жены к дочери Захарова

Как отметил актер, сегодня говорить о том, правильно он поступил или нет бесполезно.

Актер Владимир Стеклов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своей первой жене Людмиле Мощенской. От этого брака на свет появилась их общая дочь Агриппина. Вместе они были 16 лет, но потом приняли решение развестись.

«Людмила на момент нашего знакомства была замужем. Пришлось ее отбить. Я приложил немало усилий для этого. Я в те годы зачитывался романом «Идиот». Меня просили вслух прочитать те или иные куски из романа. Я безобразничал. Стучался в ее окна в общаге. Так я ее и завоевывал. Я в те годы был в полете. Ее муж меня не смущал». Владимир Стеклов

Как отметил актер, они в какой-то момент совместной жизни устали друг от друга. «Случилось предательство. Я ушел к другой женщине. Это данность. Говорить ошибся я или нет — бесполезно. Я это сделал. Я ушел к Александре Захаровой», — заявил Стеклов.

Напомним, что Владимир Стеклов – народный артист России. Этого звания он был удостоен в 2001 году.

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