«Дочки взрослые, а мамка ягодицами светит»: Брежнева в монокини соблазнила крепкими бедрами

Вера Брежнева поддразнила поклонников «горячим» летним снимком. Экс-солистка группы «ВИА Гра» показала кадр, на котором она позировала в белой льняной рубашке поверх монокини. При этом певица вольготно расположилась на шезлонге с книжкой, сексапильно задрав одну ногу. Среди хейтеров нашлись те, кто напомнил украинской исполнительнице, что у нее есть две взрослые дочери. Поклонники считают, что в свои 39 лет артистке не стоит так обнажаться и принимать чересчур сексуальные позы.

«Дочки взрослые, а мамка ягодицами светит», «У Костика будет солнечный удар от таких кадров», «Муж-то уже видел?», «Сбоку ваши бедра еще краше», «Что вы там читаете?», «Какая умница, с книжкой! Еще и штаны бы надела, вообще красота бы была», «Меладзе сразу поплохело?», «Секс покинул чат», «Тюнинг ног?», «Какие ступки красивые и точеные», «Бедра просто вах! Топчик», — пишут фолловеры.

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