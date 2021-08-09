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«Можно ли расслабиться по-настоящему?»: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут в Балморале

Резиденция Елизаветы II находится в Шотландии.

«Можно ли расслабиться по-настоящему?»: Кейт Миддлтон и принц Уильям отдохнут в Балморале
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Несколько дней назад Елизавета II отправилась в Шотландию. Именно там находится ее замок Балморал, где она, по традиции, проводит конец лета. Позже к ней присоединятся Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Однако, королевский эксперт Даниэла Эльзер считает, что именно этот отпуск будет неудачным для герцогов Кембриджских по нескольким причинам.

«Во-первых, впервые за многие годы с ними не будет принца Филиппа, который умер в апреле этого года. Его отсутствие будет довольно остро ощущаться. Ведь герцог Эдинбургский был душой компании», — цитирует Express эксперта.

Замок Балморал
Замок Балморал. Фото: Global Look Press

Кроме того, Эльзер считает, что настроение представителям монархии сильно испортили выпады Меган Маркл и принца Гарри, которые не прекращаются в последние полгода. А так как недавно герцог Сассеккский заявил о том, что пишет мемуары, то Букингемский дворец вообще не знает, чего можно ждать от мятежного принца на этот раз.

«Учитывая все это, можно ли расслабиться по-настоящему?», — отмечает эксперт.

Добавим, что в конце августа все представители британской монархии по традиции устраивали в округе Балморала охоту на тетеревов.

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