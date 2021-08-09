«Образы моды»: Юдашкин показал главный тренд грядущей осени

Вот уже несколько лет глава дома Высокой моды Валентин Юдашкин борется с серьезным заболеванием. К счастью, несмотря на существенные проблемы со здоровьем, художник-модельер продолжает активно работать над новыми коллекциями и много времени уделяет творчеству.

В своем Instagram Юдашкин показал один из главных трендов грядущей осени. Это высокие перчатки ярких цветов. В данном случае знаменитый кутюрье сделал акцент на лимонном оттенке.

«Образы высокой моды», — написал Юдашкин.

Подписчики отреагировали на образ.

«Это божественно! Прелесть! Чудесно! Шикарно! Как же это красиво», — писали пользователи Сети.

Напомним, более 30 лет Валентин Юдашкин живет в браке с Мариной Юдашкиной. Они воспитали единственную дочь Галину.

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