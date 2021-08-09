Рудова оголила грудь и призналась, как добилась таких соблазнительных форм

В начале 2000-х Наталья Рудова заявила о себе как актриса. Девушка приехала в Москву из Иваново и работала в магазине, но параллельно ходила на кастинги. Однажды удача блондинке все-таки улыбнулась и на телевизионном небосклоне зажглась ее звезда. Все началось с сериала «Татьянин день». Спустя много лет Рудова остается популярной актрисой с многомиллионной аудиторией в Instagram. Именно там она делится с поклонниками свежими кадрами, в том числе и весьма откровенными, оголяя внушительного размера бюст. Поклонники начали засыпать актрису вопросами по поводу резко увеличившихся размеров. Наталья дала ответ в своем микроблоге. Оказывается, все дело в том, что Наталья набрала лишний вес.

«Плюс 6 кг. Очень много советов по поводу диет. Спасибо, конечно, но я же знаю лучше свой организм», — ответила Рудова.

Напомним, несколько дней назад Рудова отметила свое 38-летие, а позже улетела отдыхать в Сен-Тропе в компани подруги Анастасии Решетовой.

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