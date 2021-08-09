Яркий акцент: 72-летняя Пугачева в носочках ультрамодного цвета и белом одеянии появилась в гостях у друзей

Примадонна тщательно следит за трендами и знает, как включить их в свой гардероб.

Алла Пугачева накануне стала одним из желанных гостей на семейном празднестве у Александра и Иды Достманов, с которыми дружит уже много лет. В узком и уютном кругу отмечался день рождения одного из членов семьи, и Примадонна заняла за столом место дорогого гостя.

Для праздника Алла Борисовна нарядилась во все белое – уже так полюбившуюся ей рубашку свободного кроя и брюки-дудочки. Обувь Примадонна тоже выбрала в тон. Но на сей раз она добавила один яркий и ультрамодный акцент – носки салатового цвета, которые привлекали внимание к стройным ногам и тонким лодыжкам звезды.

После застолья Примадонна решила развлечься и пропустила партию-другую в нарды с маленьким сыном Достманов Яковом. Родительница мальчика, Ида Достман, разместила видео у себя на страничке в Instagram.

Оттенок салатового в нынешнем сезоне – один из трендовых. Об этом рассказывал Александр Васильев, когда на «Модном приговоре» указал на кислотный колор в образе героини. И, кроме Примадонны, этот яркий акцентный цвет полюбили многие знаменитости. Например, Клава Кока, певица Глюкоза, блогер Анастасия Ивлеева и другие звездный модницы.

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