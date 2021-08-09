«Восторг!»: 56-летняя Апина оголилась на черно-белых снимках

Буквально через две недели Алена Апина отметит свой 57-й день рождения. А пока она решила порадовать своих поклонников эротической фотосессией. Черно-белыми снимками артистка поделилась в своем Instagram. Апина позировала в постели, оголив грудь, на другом кадре – снялась топлесс. Фанаты не стали скрывать свои эмоции.

«Восторг! Очень красиво! Женственно! Шикарная женщина!», — писали пользователи Сети.

К слову, Алена никогда не скрывала, что для сохранения красоты и молодости обращается к специалистам. Недавно Апина сделала процедуру по структурированию фигуры.

Добавим, что в 2016 году Алена Апина развелась с Александром Иратовым, с которым прожила в браке 25 лет.

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