«Я счастлива с тобой бесконечно»: Эрика Герцег перестала скрывать своего «секретного» мужа

Как отметила бывшая звезда группы «ВИА Гра», она благодарит Всевышнего за встречу с любимым мужчиной.

Певица Эрика Герцег в Instagram впервые опубликовала видеозапись со своим мужем. Известно, что избранника бывшей звезды группы «ВИА Гра» зовут Михаил. На кадрах она танцует с любимым мужчиной, слившись при этом в едином поцелуе.

«Спасибо Всевышнему, что четыре года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно. Спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя». Эрика Герцег

Отметим, что муж Эрики Герцег по национальности казах. Он занимается бизнесом. При этом исполнительница крайне не любит рассказывать о сферах его интересов. Исполнительница перебралась жить к мужу в Казахстан.

Ранее Эрике Герцег приписывали роман с Константином Меладзе. Отмечалось, что якобы из-за жены продюсера Веры Брежневой ей в свое время пришлось покинуть коллектив. Все участники этой истории посмеивались над слухами. Вера Брежнев так и вовсе откровенно троллила исполнительницу и своего супруга в соцсетях, намекая на их роман.

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