«Думали, что у меня двойня»: экс-звезда «Дома-2» Ира Пинчук показала огромный живот времен беременности

Девушка родила 19 июля своего первенца на глазах у своего мужа Арая Чобаняна.

26-летняя экс-звезда телепроекта «Дом-2» Ирина Пинчук недавно стала мамой. У нее родился первенец в браке с Араем Чобаняном, за которого красотка вышла замуж 3 июля. Имя малыша пара держит в секрете, но молодая мамочка предупреждала, что назовет сына по-армянски.

Сейчас девушка наслаждается материнством. Но мамские будни омрачает наличие лишних килограммов, которые она набрала за период «интересного» положения. В микроблоге красотка вспомнила, каким внушительным был ее живот, и показала в stories снимок.

«Он был огромный! Некоторые думали, что у меня двойня», — вспомнила красотка.

За период беременности Пинчук набрала более 30 килограммов. В среднем эта цифра для раза в три меньше, и до сих пор «прилипшие» излишки никак не отстанут от Ирины.

Отметим, что это не первая беременность Пинчук. Еще до прихода на «Дом-2» девушка готовилась стать матерью, но из-за сильных стрессов и переживаний, которые возникли из-за бойфренда, девушка потеряла ребенка. Об этом она сама рассказывала подругам на реалити-шоу.

Смотрите также