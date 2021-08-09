«Лена и Боря были рады видеть друг друга»: Бронзова – о страстном поцелуе мужа с Прокловой

Как отметила актриса, снимок был сделан на кинофестивале «Амурская осень» два года назад.

Актриса Татьяна Бронзова оценила снимок, на котором ее муж Борис Щербаков страстно целуется с коллегой Еленой Прокловой. По ее словам, фотография была сделана два года назад на кинофестивале «Амурская осень». В тот день после спектакля был фуршет.

«Лена и Боря были рады увидеть друг друга. Когда-то они много играли вместе в театре. Как только в пьесе была молодая влюбленная пара, режиссер сразу к Леночке и Боре. Был спектакль, где они играли мужа и жену». Татьяна Бронзова

Как отметила Бронзова, ее муж и Проклова часто в шутку объясняются друг другу в любви. При встрече всегда целуются. Снимок был сделан до коронавируса, поэтому сгущать краски в данной ситуации, как она сказала, не стоит. Никакого романа у них нет. Они дружат семьями, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Проклова в узеньких джинсах с заниженной талией страстно поцеловала женатого Щербакова Снимок был сделан на одном из мероприятий, где звезды неожиданно встретились.

Напомним, что снимок с Еленой Прокловой и Борисом Щербаковым произвел эффект разорвавшейся бомбы. Многие поклонники посчитали, что у звезд роман.

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