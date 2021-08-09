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«Я горжусь»: Макеева трогательно поздравила нового свекра с праздником

В мае актриса вышла замуж в четвертый раз.

«Я горжусь»: Макеева трогательно поздравила нового свекра с праздником
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды. Она решила облагородить свой загородный дом, а бизнесмен приехал из Словении для участия в новых проектах. В мае они сыграли свадьбу и обвенчались в Крыму. В день строителя в своем Instagream Анастасия трогательно поздравила своего мужа и его отца с профессиональным праздником.

Роман Мальков
Роман Мальков. Скриншот: instagram.com/makeevan

«Любимый, поздравляю тебя с днем строителя. Тебя и твоего отца Александра Ивановича. Я горжусь вами! Дай Бог вам еще спроектировать и реализовать много интересных проектов и построить еще много школ и спортзалов для детей», — написала Макеева.

Анастасия Макеева с родителями и сыном Романа
Анастасия Макеева с родителями и сыном Романа Малькова. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия добавила, что по проектам ее свекра Александра Ивановича Малькова по всей стране построили тысячи овощехранилищ, спортзалов, заводов и прочих зданий.

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