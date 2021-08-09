«Мой любимый Терминатор»: Яна Поплавская нежно поздравила младшего сына с 25-летием

Актриса Яна Поплавская в Instagram нежно поздравила с 25-летием своего младшего сына Никиту от режиссера Сергея Гинзбурга. Как отметила звезда, ей сложно поверить, что ее наследник так быстро вырос.

«Мой любимый Терминатор, тайфун, неспящий никогда, кричащий всегда, родился восьмимесячным, в восьмом роддоме, восьмого числа, 8 августа почти в 8 часов вечера. Весило мое чудо 2 кг, 41 см. Это был маленький кусочек счастья, который впоследствии поставил на уши всю семью!» Яна Поплавская

Как отметила Яна Поплавская, ее сын сегодня работает режиссером монтажа на телевидении. Она пожелала наследнику огромного человеческого счастья, радости от работы и оставаться всегда таким же добрым и светлым молодым человеком. Она всегда будет рядом.

Напомним, что у Яны Поплавской двое сыновей от Гинзбурга. Есть еще старший наследник Клим. С мужем она давно развелась. Сейчас актриса счастлива с радиоведущим Евгением Яковлевым.

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