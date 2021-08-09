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«Два солнышка»: Серябкина дала жару в воде, засветив наливные бедра

Снимками с отдыха артистка поделилась в своем Instagram.

«Два солнышка»: Серябкина дала жару в воде, засветив наливные бедра
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Пока многие звезды отдыхают за границей, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина изучает красоты Подмосковья. В своем Instagram она поделилась кадрами, на которых развлекалась на речке. Не обошлось и без пикантной фотосессии. Фанаты сразу же бросились комментировать горячие кадры.

Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Скриншот: instagram.com/seryabkina

«Два солнышка! Круто! Какая классная! Опять муж фотографировал», — писали пользователи Сети.

Напомним, девичья группа Serebro радовала фанатов своими хитами на протяжении 13 лет. Группа прекратила свое существование в 2019-м. На протяжении почти всех этих лет Ольга Серябкина была бессменным участником коллектива. Сольную карьеру она начала за несколько лет до распада группы. Сначала выступала под псевдонимом Molly, а затем использовать свое имя и фамилию. В июне брюнетка выпустила песню «Это Love», а после решила отдохнуть.

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