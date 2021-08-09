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«Замуж пойду»: чрезмерно похудевшая Карпович стала похожа на Овсиенко

Актриса поделилась снимками в своем Instagram.

«Замуж пойду»: чрезмерно похудевшая Карпович стала похожа на Овсиенко
Мирослава Карпович. Фото: Global Look Press

О романе Мирославы Карпович и Павла Прилучного начали говорить в прошлом году. Скрывать свои отношения пара перестала минувшей весной главный «мажор» страны устроил своей возлюбленной сказочный день рождения. Фанаты «папиной дочки» только рады за ее счастье, но вот чрезмерная худоба их пугает. На днях Карпович опубликовала в своем Instagram кадры свежей фотосессии, где запечатлелась с новой прической на палубе морского судна.

Мирослава Карпович
Мирослава Карпович. Скриншот: instagram.com/m1r0slava_karpovich

«Кто тапку вторую на дне речки найдет, за того замуж пойду», — оставила шутливую подпись Карпович.

Однако фанаты отметили, что Мирославе не мешало бы набрать вес. А еще добавили, что с такой новой прической она стала очень похожа на Татьяну Овсиенко.

Татьяна Овсиенко
Татьяна Овсиенко. Фото: Global Look Press

«Потолстей, правда, немножко! Неужели свисающая с костей кожа не напрягает», — писали пользователи Сети.

Подписчикам Мирослава ответила, что всегда была стройной девушкой и не отличалась пышными формами.

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