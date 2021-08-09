«Сейчас я даю повод хейтерам»: Цискаридзе впечатлил любимым шпагатом Волочковой

Из балета Николай Цискаридзе ушел много лет назад, сейчас он руководит академией русского балета им. Вагановой. А во время летних каникул отправился в отпуск на Эгейское море, где решил повторить любимый трюк Анастасии Волочковой. И хотя, по словам Николая, физические упражнения он не делает уже девять лет, шпагат в море у него получился впечатляющий.

«Зная, какой я сейчас даю повод хейтерам и поборникам ложной морали, я показываю эти фотографии только как стимул моим ученикам, которым перед каникулами дал наказ: растягиваться! читать! отдыхать! Уверен, что ничего не учит так, как личный пример! Жду успехов и обязательно проверю старания 1 сентября!», — написал Цискаридзе.

Волочкова пока не ответила на этот вызов бывшего коллеги по цеху. Хотя будучи в отпуске в Греции экс-балерина по несколько раз в день публиковала снимки с отдыха, где всегда находилось место ее любимому шпагату.

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