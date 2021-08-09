Романтика в Коми: Лопырева показала, как проводит время с мужем-чиновником

Модель Виктория Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, который недавно пересел в кресло чиновника. Теперь он руководит Республикой Коми. На днях Виктория, которая привыкла отдыхать на самых фешенебельных курортах, отправилась к любимому в Коми. В своем Instagram блондинка показала, как они проводят время, гуляя по парку.

«Остановка по Коми», — подписала ряд фотографий Лопырева.

Фанаты блондинки отметили, что снимки получились очень романтичные.

«Обстановка по кайфу! Романтика! Как красиво! Классные!», — писали пользователи Сети.

Напомним, у пары подрастает сын Марк Лео, которому недавно исполнилось два года. К слову, сама Виктория тоже получила высокую должность в Москве. Она стала руководить Ассоциацией менеджеров России.

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