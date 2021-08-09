«Я буду делать то, что хочу»: Бородина рассказала о жизни после развода

Еще весной поклонники Ксении Бородиной и Курбана Омарова почувствовали неладное. Пара перестала появляться вместе в Сети. Позже выяснилось, что Ксения и Курбан расстались, а 6 августа их официально развели. В этот же день Бородина отправилась на вечеринку, а Омаров спел для фанатов в микроблоге грустную песню группы «Жуки» — «Батарейка». Теперь же телезвезда обратилась к своим подписчикам.

«Всем надо обязательно свои 5 рублей вставить, но я не позволю. Я буду делать, то что я хочу. Жить, как считаю нужным, и ни за один день мне не стыдно и не совестливо, потому что, как топила за справедливость, так и буду топить. А «счастливые» тети с советами, терпите дальше, все, что хотите терпеть и от зависти не лопните, что вам торт на развод не выносят», — написала Бородина.

Напомним, Бородина и Омаров вступили в брак в 2015-м. В том же году у них родилась дочь Теона.

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