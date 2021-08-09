По последним трендам: Вера Брежнева при помощи кроп-топа и силуэтной юбки миди подчеркнула прелести фигуры

Певица и жена Константина Меладзе на отдыхе не забывает про моду и стиль.

Экс-звезда группы «ВИА Гра» Вера Брежнева отдыхает с сестрами в Греции. Певица часто делится с подписчиками в Instagram отпускными снимками, а также не забывает следить за своим стилем. Ежедневно красотка примеряет самые разные наряды, которыми поддерживает различные фэшн-тренды.

На этот раз Брежнева нарядилась в черный кроп-топ и юбку актуальной длины миди с леопардовым принтом. Красотка снова поддержала сразу два тренда в этом простом, но стильном образе.

Миниатюрные топы сейчас на самом пике модного Олимпа. И стилист Ольга Блок ранее рассказывала, что открыть животик таким элементом в гардеробе может любая девушка. Главное правило – комбинировать с низами на высокой талии, чтобы пупок был прикрыт. Тогда нужный фэшн-эффект будет достигнут.

А леопардовый принт – это практически классика. Эвелина Хромченко, рассказывая ранее о том, какие «пятнышки» сейчас в тренде, просила модниц выбирать спокойный рисунок, а не вульгарный «леоперд». Что, собственно, и сделала Вера Брежнева.

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