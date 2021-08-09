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Хрупкие плечи и пышная грудь: Кошкина позировала в эффектном платье, засветив яркое декольте

Кадрами брюнетка поделилась в своем микроблоге.

Хрупкие плечи и пышная грудь: Кошкина позировала в эффектном платье, засветив яркое декольте
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Недавно Яна Кошкина дебютировала на сцене театра, а накануне заинтриговала фанатов, объявив о том, что участвует в новом проекте. Пока миллионная аудитория Кошкиной теряется в догадках, она решила вновь подразнить публику кадрами, на которых блеснула своей пышной грудью.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Скриншот: instagram.com/yana_koshkina_official

«Пропала я немного из Instagram. Простите меня, мои дорогие подписчики. У нас концерт в самом разгаре. Всех люблю!», — сказала Кошкина.

Напомним, Кошкина получила известность благодаря роли в сериале «ЧОП». Позже она стала соведущей Павла Прилучного в программе «Короли фанеры». Периодически эффектной брюнетке приписывают самые разные романы, но о личной жизни Яна предпочитает не говорить.

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