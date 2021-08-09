Губерниев бы оценил: звезда спорта Ефимова в бикини изящно показала точеную фигуру

Прославленная пловчиха позировала на фоне реки в купальнике с расцветкой колор блок.

29-летняя «золотая рыбка» отечественного плавания Юлия Ефимова уже давно вернулась из Токио, где выступала на Олимпийских играх-2020. Девушка не смогла принести национальной сборной медалей, в личном зачете ее тоже постигла неудача. Но поклонники смогли оказать титулованной спортсменке достойную поддержку.

Сейчас Ефимова отдыхает в Волгодонске. Оттуда красотка поделилась снимком, на котором позирует в бикини с модной расцветкой колор блок на берегу Дона. Подписчикам фотография очень понравилась.

«Красота во всем», «Юля и Тихий Дон! Что может быть величественнее, «Принцесса вод», «Красотка, лучшая!», «Купальник огонь!», «Не можешь без воды!» «Прекрасная», «Юф, хороша чертовка», «Восхитительная», — пишут в комментариях.

Кто-то в комментариях заметил, что Дмитрий Губерниев еще не успел оценить красоту девушки в бикини, ведь он всегда в первых рядах отмечается под подобными публикациями. «Губер, твой выход!», «Губер не придет, он спит», «Когда зашел потроллить комменты губера», — пишут некоторые.

Смотрите также