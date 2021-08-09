«Любовь моя!»: Макеева романтично поздравила нового мужа с профессиональным праздником

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили три месяца со дня своего бракосочетания. Официальными мужем и женой актриса и бизнесмен стали в начале мая, а пышную свадьбу и венчание организовали в конце месяца в Крыму.

В своем Instagram Макеева трогательно поздравила мужа с профессиональным праздником – днем строителя. Актриса опубликовала совместное фото, где они позировали на Байкале.

«С днем строителя, любовь моя!», — написала Макеева.

Подписчики отметили, что Анастасия и Роман – красивая пара.

«Красивая семья! Вы очень красивые, позитивные! Какие классные», — писали пользователи Сети.

Напомним, Макеева и Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. Роман приехал из Словении, где у него остались жена и четверо детей.

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