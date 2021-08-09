Пышные кудри, голливудская улыбка и ни морщинки: 52-летняя Анжелика Варум на редком селфи показала, как сейчас выглядит

Популярная в 90-е певица Анжелика Варум в этом году отметила 52-летие. Звезда редко выходит в свет, предпочитая проводить время с семьей. У нее есть свой аккаунт в Instagram, но там звезда тоже появляется нечасто. Хотя за ее жизнью пристально следит более миллиона фолловеров.

Накануне жена Леонида Агутина спустя продолжительное время отсутствия показала себя на редком селфи. Звезда запостила новое фото, на котором предстала с пышными кудрями, в черных очках, без морщин и с голливудской улыбкой. Она опубликовала стихотворение, которое по достоинству оценили подписчики. Не поскупились они и на комплименты автору.

«Невероятная красота. Настоящая, с годами только лучше. Чудо просто», «Какая вы красавица!», «Анжелика вы уникальная», «Фото позитивное, настоящее! Супер», «Красотка», «Милый одуванчик!», «Куколка вы», «Какая вы чудесная!», «Восхищаюсь Вами!!! Вы настоящая!», — пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Анжелика Варум счастлива в браке с музыкантом Леонидом Агутиным. Они поженились в 2000 году в Венеции, но встречаться стали еще в 1997-м. За это время у них родилась дочь Елизавета-Мария Варум-Агутина, ей уже 22 года, она живет в Майами и занимается музыкой.

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