«Мне очень сложно»: экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук показала располневшую фигуру в нижнем белье и раскрыла свои параметры

Одна из ярких участниц телестройки после родов не смогла расстаться с набранным весом и теперь старается изо всех сил.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ира Пинчук в середине июля впервые стала мамой. Яркая брюнетка родила бойфренду Араю Чобаняну сына. Но с появлением малыша у молодой мамы появилась и проблема лишнего веса. Оказалось, что после родов набранные килограммы никуда не ушли, и теперь девушка очень переживает из-за этого.

В микроблоге красотка накануне показала честное фото своей располневшей фигуры в нижнем белье. Более того, она раскрыла новые параметры округлостей. Теперь это не 97х80х105. Несмотря на непривычные цифры, молодая мамочка отмечает, что движется к цели.

«Честно говоря, мне очень сложно дается правильное питание», — призналась красотка.

Прибавка в весе у Пинчук за беременность составила более 30 килограммов. В то время как в средний стандартный набор у женщин в этот период составляет 8 – 12 килограммов. Девушку на последнем месяце беременности даже просили поумерить аппетит.

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