«Мне очень сложно»: экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук показала располневшую фигуру в нижнем белье и раскрыла свои параметры

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ира Пинчук в середине июля впервые стала мамой. Яркая брюнетка родила бойфренду Араю Чобаняну сына. Но с появлением малыша у молодой мамы появилась и проблема лишнего веса. Оказалось, что после родов набранные килограммы никуда не ушли, и теперь девушка очень переживает из-за этого.
В микроблоге красотка накануне показала честное фото своей располневшей фигуры в нижнем белье. Более того, она раскрыла новые параметры округлостей. Теперь это не 97х80х105. Несмотря на непривычные цифры, молодая мамочка отмечает, что движется к цели.
«Честно говоря, мне очень сложно дается правильное питание», — призналась красотка.
Прибавка в весе у Пинчук за беременность составила более 30 килограммов. В то время как в средний стандартный набор у женщин в этот период составляет 8 – 12 килограммов. Девушку на последнем месяце беременности даже просили поумерить аппетит.