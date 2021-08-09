«У вас вес зашкаливает за 100 кг»: Волочкова на отдыхе перегнула с фоторедактором и «раздалась» вширь

45-летняя балерина Анастасия Волочкова продолжает отдыхать в Греции. Повелительница шпагатов ни дня не проводит без того, чтобы запечатлеться в привычном для себя акробатическом ракурсе. На сей раз снимок Волочкова сделала в бассейне, позируя в поперечном шпагате перед камерой.

«Измеряю бассейн мерой своего шпагата», — подписала снимок звезда.

Подписчики обратили внимание, что на снимок неправильно откорректирован. На нем Волочкова визуально стала шире и ниже. И поспешили указать на это:

«Чет перебор с фотошопом. Расплющило», «Негигиенично», «Кошмар, зачем это я увидела» «Самая широкая балерина», «Что-то вас расплющило», «Что то вы расширели», «Ой, что это было? Как Анастасия поправилась в любимой Греции, аж расплющило!. Настя-а-а, просматривайте фотки, которые выкладываете. На этой у вас вес зашкаливает за 100 кг», «Настя, ты фото не в ту сторону вытянула!».

Для многих появление снимка со шпагатом стало неприятным сюрпризом. Подписчики в открытую критикуют страсть балерины снимать свои шпагаты в самых неподходящих местах.

Смотрите также